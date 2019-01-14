Представитель КНДР посетит Вашингтон

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КНДР отправит своего высокопоставленного представителя в США. Как сообщает в среду CNN, завотделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль отправится в Вашингтон в четверг. Как сообщил представитель аэропорта Пекина, для Ким Ён Чхоля и двух сопровождающих забронированы билеты на самолёт авиакомпании United Airlines, вылетающий в Вашингтон в 18:25 в четверг. Ожидается, что северокорейский представитель проведёт переговоры с госсекретарём Майклом Помпео о деталях планирующегося северокорейско-американского саммита. В прошлом году Ким Ён Чхоль побывал в американской столице менее чем за две недели до первой встречи лидеров США и КНДР, состоявшейся 12 июня в Сингапуре. Тогда он встречался с главой Белого дома Дональдом Трампом.