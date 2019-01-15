Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

В США представлена новая стратегия развития системы ПРО

Write: 2019-01-18 10:50:44Update: 2019-01-18 11:01:09

В США представлена новая стратегия развития системы ПРО

Photo : YONHAP News

17 января в США представлена новая стратегия развития противоракетной обороны. Прежняя стратегия подразумевала уничтожение ракет противника с земли, а новая концепция нацелена на размещение в космосе сенсоров для обнаружения и отслеживания ракет. В этом случае при угрозе нанесения ракетного удара со стороны противника его ракеты можно будет уничтожать на стадии запуска. Такая ситуация на фоне намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может впоследствии привести к усилению гонки вооружений с Россией и Китаем, которые представлены как отдельные вызовы безопасности США.
Список

Рекомендуем