В США представлена новая стратегия развития системы ПРО

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17 января в США представлена новая стратегия развития противоракетной обороны. Прежняя стратегия подразумевала уничтожение ракет противника с земли, а новая концепция нацелена на размещение в космосе сенсоров для обнаружения и отслеживания ракет. В этом случае при угрозе нанесения ракетного удара со стороны противника его ракеты можно будет уничтожать на стадии запуска. Такая ситуация на фоне намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может впоследствии привести к усилению гонки вооружений с Россией и Китаем, которые представлены как отдельные вызовы безопасности США.