Представитель Пхеньяна передал президенту США письмо от лидера КНДР

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Во время состоявшейся в минувшую пятницу встречи с президентом США Дональдом Трампом заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль передал ему письмо от северокорейского лидера Ким Чон Ына. Об этом сообщили в Белом доме. 20 января Дональд Трамп написал в своём Twitter о том, что с нетерпением ожидает встречи с Ким Чон Ыном в конце февраля. Он отметил, что место саммита определено, и в скором времени об этом будет объявлено. СМИ недооценивают тот прогресс, который достигнут в решении северокорейских проблем,- добавил Трамп. Тем временем, вице-президент США Майкл Пенс сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, что глава Белого дома рассчитывает добиться реального прогресса на втором американо-северокорейском саммите, в ходе которого американская сторона изложит своё мнение о шагах по направлению к подлинной денуклеаризации. Он выразил надежду на то, что в ходе второго саммита удастся добиться реального прогресса. Как пишет New-York Times, в настоящий момент США и КНДР обсуждают проблему замораживания производства северокорейского ядерного оружия и соответствующих веществ.