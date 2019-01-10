Майкл Помпео: Вашингтон и Пхеньян обсуждают детали второго саммита

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Вашингтон и Пхеньян обсуждают детали второго саммита. Об этом заявил в воскресенье в интервью CBS госсекретарь США Майкл Помпео, не вдаваясь в подробности. Ранее Помпео в интервью Fox News заявил, что в американо-северокорейском диалоге наблюдается прогресс. На этом фоне японская газета «Ёмиури симбун» сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил Северу провести саммит в феврале во Вьетнаме, на что в Пхеньяне пока не дали ответа. Сингапурское издание Straits Times указало, что, наряду с Вьетнамом, в качестве страны-кандидата рассматривается Таиланд. Высокопоставленные представители правительства РК недавно в беседе с журналистами не исключили, что встреча глав КНДР и США может пройти во время празднования Нового года по лунному календарю.