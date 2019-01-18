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Второй саммит КНДР и США состоится в конце февраля. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, подводя итоги встречи президента США Дональда Трампа и заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. По её словам, место проведения саммита будет объявлено позже. Сандерс отметила, что Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Сандерс оценила переговоры как «продуктивные», заявив, что КНДР и США продолжат диалог, учитывая доверие и очень хорошие меры со стороны КНДР, в числе которых освобождение заключённых граждан США и другие. Вместе с тем, США будут сохранять санкционный режим до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация. Ранее в тот же день состоялись переговоры Ким Ён Чхоля с госсекретарём США Майклом Помпео и спецпредставителем госдепартамента США по КНДР Стивеном Бигэном. Как сообщил представитель госдепа Роберт Палладино, стороны провели хорошее обсуждение усилий по реализации обещаний, данных Дональдом Трампом и Ким Чон Ыном в ходе саммита в Сингапуре. После встречи с Дональдом Трампом Ким Ён Чхоль вернулся в отель, где состоялся совместный обед с Майклом Помпео.