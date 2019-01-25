Правительство РК представит список проектов, освобождённых от проверки технико-экономической обоснованности

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29 января на заседании кабинета министров будет представлен список государственных проектов, которые подлежат освобождени ю от процедуры проверки на предмет целесообразности и технико-экономической обоснованности. На данный момент 17 городов и провинций подали заявки на 33 проекта общей стоимостью 54 млрд долларов. В их числе проект строительства аэропорта Сэмангым, создание в Тэчжоне второй линии скоростного трамвая, строительство новой скоростной железнодорожной линии столичного региона (GTX-В) и другие. Освобождение от вышеуказанной процедуры, как ожидают в правительстве, внесёт вклад в сбалансированное развитие регионов, ускорит темпы реализации проектов, позволит увеличить количество рабочих мест и стимулировать наращивание производства. Однако есть мнение, что данная политика приводит лишь к расточительному использованию налогов, а многие проекты были приостановлены из-за отсутствия экономической целесообразности.