Ли До Хун: Позиции РК и ЕС о денуклеаризации Корейского полуострова совпадают

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ЕС занимает единую с РК позицию в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова на основе достигнутых успехов и сохранения диалога КНДР и США. Об этом заявил представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Он встретился с Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерикой Могерини, обменявшись с ней оценками политической ситуации на Корейском полуострове и направлений дальнейших действий в реализации денуклеаризации. Он также принял участие в заседании Комитета по политике и безопасности ЕС, ознакомив его членов с политикой Сеула по КНДР и призвав ЕС активизировать своё участие в решении северокорейской проблемы.