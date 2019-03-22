Южнокорейские сотрудники межкорейского пункта связи продолжают работу

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25 марта сотрудники межкорейского пункта связи в Кэсоне с южнокорейской стороны приступили к работе, несмотря на то, что 22 марта КНДР отозвала оттуда своих представителей. О причине данного решения сообщено не было. По данным министерства по делам воссоединения РК, продолжение работы южнокорейских сотрудников было согласовано с северокорейской стороной. В выходные пункт связи продолжал работу в экстренном режиме. 24 марта заместитель министра по делам воссоединения Чхон Хэ Сон провёл заседание, в ходе которого обсуждалась сложившаяся ситуация. Пункт связи был открыт в сентябре прошлого года с целью стимулирования межкорейских обменов и снижения напряжённости с помощью постоянных контактов. С начала года в нём состоялись 162 контакта между представителями Юга и Севера.