На дополнительных выборах в Национальное собрание победу одержала оппозиция

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Центральная избирательная комиссия подвела итоги состоявшихся 3 апреля в двух избирательных округах провинции Кёнсан-Намдо дополнительных выборов в Национальное собрание РК. В муниципальном округе Сосан-гу города Чханвона победу одержал кандидат от партии Справедливости Ё Ён Гук, за которого было отдано 45,75% голосов. Его ближайший соперник от партии Свободная Корея Кан Ги Юн отстал лишь на 0,54% голосов. В уезде Косон-гун и городе Тхонёне избран кандидат от партии Свободная Корея Чон Чжом Сик с показателем 59,47%. Он с большим отрывом в 23% обошёл оппонента от правящей Демократической партии Тобуро Ян Мун Сока. Чон Чжом Сик заявил, что в качестве депутата будет стоять на страже ценностей Конституции страны, как он делал это прежде, будучи прокурором. Он также подчеркнул, что будет сдерживать необдуманные действия правительства Мун Чжэ Ина, готовя условия для смены политической власти.