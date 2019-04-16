В РК вспоминают жертв трагедии парома «Сэволь»

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16 апреля исполнилось ровно пять лет с момента гибели парома «Сэволь». В Зоне отдыха Хваран в городе Ансане провинции Кёнгидо состоялась памятная церемония. Её организовали Фонд 16 апреля и Ассоциация семей жертв трагедии. В мероприятии принимали участие около 5 тыс. человек. В их числе члены семей погибших, местные жители, вице-премьер Ю Ын Хе, министр морского и рыбного хозяйства Мун Сон Хёк и другие представители правительства и политических партий. В программе церемонии выступления вице-премьера Ю Ын Хе, председателя Ассоциации семей жертв трагедии Чан Хуна, зачитывание памятных писем, выступление хора и другие. Аналогичная церемония подготовлена в мемориальном зале в Инчхоне, а также в других местах по всей стране.