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По ряду признаков, российско-северокорейский саммит может пройти 23 апреля во Владивостоке. На этот день запланировано прибытие дополнительного рейса JS-372 из Пхеньяна, который выполнит самолёт Ту-204 авиакомпания Air Koryo. Его при бытие запланировано на 11:50 местного времени. По расписанию рейсы Пхеньян – Владивосток выполняются по понедельникам и пятницам. Как сообщает Интерфакс, представитель авиакомпании объяснил введение дополнительного рейса большим количеством пассажиров. Между тем, многочисленные источники подтверждают возможность визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Россию в начале следующей недели. На это же время запланировано посещение Дальнего Востока президентом России Владимиром Путиным, который 26-27 апреля примет участие в саммите «Один пояс-Один путь». В последнее время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой, что может свидетельствовать о подготовке к саммиту.