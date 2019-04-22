РК и Казахстан договорились активизировать двустороннее сотрудничество

Photo : YONHAP News

22 апреля в Нур-Султане состоялся южнокорейско-казахстанский саммит. Его участники – президент РК Мун Чжэ Ин и исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы развития двусторонних отношений, политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Центральной Азии. Южнокорейский лидер отметил, что Казахстан является для РК перспективным партнёром в реализации программ четвертой промышленной революции, страной, которая добилась экономического развития после добровольного отказа от ядерного оружия. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что РК является одной из наиболее приоритетных для Казахстана стран с точки зрения развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества. Отметив важность форума сотрудничества РК-Центральная Азия, стороны договорились взаимодействовать в его успешном проведении в октябре этого года в Нур-Султане. Мун Чжэ Ин поддержал цель Казахстана войти к 2050 году в число 30 передовых стран. В этой связи лидеры двух стран отметили важность совместной реализации данной стратегии и южнокорейской «новой северной политики». Они договорились приложить усилия для подготовки двух стран к четвёртой промышленной революции, обратив особое внимание на развитие информационно-коммуникационных технологий, включая технологию 5G и Интернет вещей. Южнокорейский лидер выразил надежду, что южнокорейско-казахстанский международный центр сотрудничества в сфере IT, который будет создан в Нур-Султане, внесёт вклад в подготовку профессиональных кадров Казахстана и в расширение обменов в сфере новейших технологий и инновационной промышленности. Мун Чжэ Ин выразил надежду на успех ряда совместных проектов, таких как строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги с участием южнокорейских компаний, а также решение о строительстве автозавода. Основные приоритеты совместной работы двух стран в новых отраслях сотрудничества нашли отражение в программе «Свежий ветер». По окончании саммита в присутствии президентов РК и Казахстана подписаны около 20 межправительственных документов, в том числе соглашение о взаимной экстрадиции преступников.