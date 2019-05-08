Протяжённость автодорог в РК превысила 110 тыс км

Photo : YONHAP News

В прошлом году общая протяжённость южнокорейских автодорог выросла на 5,8% по сравнению с 2008 годом, составив 110.714 км. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Длина скоростных дорог возросла на 4,3% до 4.076 км. По протяжённости дорог по регионам на первом месте провинция Кёнгидо - 14.013 км, на последнем месте город Сэчжон - 402 км. Самой длинной скоростной дорогой является трасса Сеул - Пусан - 415 км. А самая длинная обычная трасса – дорога от Пусана до Пхачжу – 695 км.