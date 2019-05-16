Правительство РК приступило к мониторингу состояния здоровья населения в связи с начавшейся жарой

Photo : KBS News

16 мая Корейский центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о запуске системы мониторинга ситуации с заболеваниями и обращениями граждан в больницы в связи с жаркой погодой. В рамках системы центр собирает соответствующие данные в отделениях неотложной помощи. В прошлом году зарегистрированы 4.526 пациентов, у которых отмечены симптомы ухудшения состояния в связи с жарой. 48 из них скончались, что является максимальным показателем с 2011 года, когда была запущена система. 74% пострадавших - мужчины. Более половины пациентов относятся к возрастной группе от 40 до 70 лет. Наиболее часто у пострадавших диагностируются тепловое истощение, термоплегия, судороги, обмороки и другое.