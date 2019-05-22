Швейцария оказывает гуманитарную помощь КНДР на 5 млн долларов

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В апреле нынешнего года Швейцария оказала гуманитарную помощь КНДР на сумму около 5 млн долларов, став для Пхеньяна одним из крупнейших в этом году доноров. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Швейцария направила средства в реализацию в КНДР проектов Всемирной продовольственной программы. Общая сумма, выделенная Швейцарией, составила 7 млн 800 тыс. долларов или 49,6% общего объёма гуманитарной помощи нуждающимся странам. Далее следуют Россия - 4 млн долларов, Швеция – 2 млн 440 тыс. долларов и Канада - 570 тыс. долларов. КНДР сталкивается с серьёзной нехваткой продовольствия, которая усугубляется глобальными санкциями и неблагоприятными погодными условиями.