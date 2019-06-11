38 North: КНДР продолжает строительство новой подводной лодки

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На судостроительной верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье замечены признаки продолжения строительства новой подводной лодки класса «Синпхо», способной нести баллистические ракеты. Об этом сообщил 12 июня американский информационный сайт 38 North, ссылаясь на анализ спутниковых снимков. На них видна активность, связанная с перемещением запчастей и оборудования возле ангара, в котором проводится сборка подлодки. Кроме того, у причала размещены 12 объектов, предположительно кранов. По мнению экспертов, Север имеет на вооружении одну дизельную подлодку водоизмещением 2 тыс. тонн, способную размещать одну БРПЛ, а также ведёт строительство новой подводной лодки.