Мун Чжэ Ин указал на наличие интересного момента в письме, отправленном Ким Чон Ыном Дональду Трампу

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Президент РК Мун Чжэ Ин указал на наличие момента, заслуживающего внимания, в письме, которое северокорейский лидер Ким Чон Ын послал главе США Дональду Трампу. Об этом он заявил 13 июня в ходе совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции. Мун Чжэ Ин не стал давать конкретных пояснений по содержанию письма, вместе с тем, отметив наличие в нём интересного момента, не озвученного Трампом. Южнокорейский президент сказал, что не может сказать больше, чем сообщил американский президент. Относительно возможного времени проведения межкорейского саммита глава РК сказал, что не знает этого, учитывая, что данный вопрос зависит от решения северокорейского лидера Ким Чон Ына. Между тем, южнокорейский президент подчеркнул, что нельзя исключать возможность проведения саммита, поскольку в прошлом лидеры двух Корей организовывали двусторонние встречи на основе контактов и договорённостей, проводившихся в кротчайшие сроки.