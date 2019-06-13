Парламентарии РК намерены возобновить работу Национального собрания

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В минувшие выходные лидеры трёх политических фракций РК не смогли прийти к соглашению во время переговоров, направленных на нормализацию работы парламента. В этой связи четыре политические партии Национального собрания, за исключением крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея, судя по всему, приступают к действиям по созыву Национального собрания. 17 июня правящая Демократическая партия Тобуро заявила о намерении принять решительные меры для нормализации работы главного законодательного органа страны. Требование депутатов из партии Свободная Корея о проведении слушаний по экономическим вопросам было отклонено. В то же время было принято решение о проведении заседания фракции с тем, чтобы договориться о созыве Национального собрания. Партия Справедливого будущего также заявила о невозможности достичь консенсуса и о начале решительных действий. В свою очередь, глава партии Свободная Корея На Гён Вон заявила, что предложение о проведении слушаний по экономическим вопросам нацелено на проведение общей комплексной проверки с участием всех заинтересованных сторон, учитывая, что всеобщее обсуждение в нынешних условиях невозможно.