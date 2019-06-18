Ли До Хун: визит лидера Китая в СК будет способствовать возобновлению северокорейско-американских переговоров

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Визит лидера КНР Си Цзиньпина в КНДР будет способствовать скорейшему возобновлению северокорейско-американских переговоров. Такую позицию во вторник выразил спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун в ходе встречи с журналистами в международном аэропорту Даллас. Он прибыл в США для участия в заседании Атлантического совета в Вашингтоне. В ходе мероприятия Ли До Хун встретится со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном. Он также сказал, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Пхеньян внесёт вклад в достижение прогресса в деле денуклеаризации, а также установления мира на Корейском полуострове. Южнокорейский спецпредставитель отметил, что Китай приложил немало усилий для денуклеаризации Севера, выразив надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжена. Ли До Хун, помимо этого, выразил надежду на то, что визит президента США Дональда Трампа в РК в конце этого месяца создаст эффект синергии в урегулировании проблем Корейского полуострова.