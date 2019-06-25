Лидер КНДР в письме президенту США выразил надежду на проведение третьего саммита КНДР и США

Photo : YONHAP News

В своём послании, направленном лидеру КНДР Ким Чон Ыну, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение третьего северокорейско-американского саммита, предложив найти возможность сблизить позиции двух стран за столом переговоров на рабочем уровне. Об этом сообщила в среду телерадиокомпания KBS со ссылкой на собственные источники. О получении данного письма северокорейские СМИ сообщили 23 июня, но когда конкретно Дональд Трамп отправил его, а также конкретное содержание не сообщалось. Это ответ на письмо, которое ранее Ким Чон Ын отправил президенту США. По данным, которыми обладает KBS, письмо Дональда Трампа состоит из четырёх абзацев. В нём глава Белого дома выразил намерение сохранить дружеские отношения с лидером КНДР. Затем Дональд Трамп предложил найти возможность сблизить позиции Вашингтона и Пхеньяна по денуклеаризации путём переговоров на рабочем уровне. Таким образом президент США ответил на предложение лидера КНДР о необходимости найти новый подход к решению данных вопросов, проявив гибкость и отказавшись от прежней позиции комплексного урегулирования. В письме Дональда Трампа также высказана надежда на проведение в ближайшем будущем очередного саммита между КНДР и США.