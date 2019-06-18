Главы КНДР и США встретились на межкорейской границе

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунчжом на межкорейской границе. Лидеры двух стран пожали друг другу руки, находясь по разные стороны границы. Затем Дональд Трамп пересёк границу в северном направлении, став первым действующим президентом США, который ступил на северокорейскую территорию. Затем северокорейский лидер перешел демаркационную линию и ступил на территорию РК. Лидеры КНДР и США, к которым присоединился президент РК Мун Чжэ Ин, вошли в Дом свободы. Как говорил ранее Дональд Трамп, он предложил Ким Чон Ыну встретиться в демилитаризованной зоне для того, чтобы «просто пожать руку и поприветствовать» друг друга. Президент США назвал встречу «особым случаем» и напомнил, что у него и северокорейского лидера сложились «прекрасные отношения». Как заявил президент РК Мун Чжэ Ин, встреча лидеров КНДР и США внесла важный вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и установление мира в регионе.