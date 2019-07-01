Президент США надеется на скорую встречу с лидером КНДР

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Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном., а также на то, что представители двух стран проведут рабочие переговоры. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter. Он отметил: «Было очень здорово провести время с председателем Госсовета СК Ким Чон Ыном в минувшие выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я жду скорой встречи с ним снова». Дональд Трамп при этом отметил, что не будет торопиться, но уверен в том, что в итоге проблемы будут решены. В другом посте глава Белого дома поблагодарил президента РК Мун Чжэ Ина за то, что он принял его в Сеуле.