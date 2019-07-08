Япония отказывается обсуждать ограничение экспорта в РК

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Японское правительство фактически отвергло требование южнокорейского руководства о переговорах представителей двух стран по ограничительным мерам, введённым официальным Токио на экспорт ряда стратегических сырьевых материалов в РК. 9 июля министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на пресс-конференции заявил, что ужесточение процедуры экспорта товаров в РК не является объектом обсуждения. Это, по его словам, внутренний вопрос, нацеленный на улучшение системы управления процессами экспорта. В этой связи возможность отмены принятых мер не рассматривается. Он отметил, что южнокорейская сторона требует подтверждения факта вступления в силу вышеуказанных мер. В этой связи эксперты полагают, что вполне возможны контакты на рабочем уровне, которые не являются официальными переговорами. Комментируя намерение Сеула обратиться в ВТО, министр сказал, что никаких проблем не должно возникнуть, так как Япония по сути лишь уравнивает РК с другими странами по условиям торговли.