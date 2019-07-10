Мун Чжэ Ин: Экспортные ограничения, введённые Японией, заводят двусторонние отношения в тупик

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Политически мотивированные экспортные ограничения, введённые Японией, заводят двусторонние отношения в тупик. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в среду на встрече с главами 30 крупнейших корпораций страны, чьи активы превышают 10 трлн вон (8,5 млрд долларов). Действия Японии затрудняют развитие двусторонних отношений в сфере безопасности, наносят ущерб их собственной и мировой экономике, заявил глава государства, выразив пожелание, чтобы японские власти ответили на усилия РК по разрешению ситуации дипломатическим путём,- отметил Мун Чжэ Ин. Он вновь назвал беспочвенными заявления японской стороны о передаче Югом стратегических материалов Северу. Мун Чжэ Ин призвал отечественные компании быть готовыми к любому развитию событий. Глава государства заявил о планах создать систему постоянного диалога между руководителями корпораций, вице-премьером по вопросам экономики и администрацией президента. По его словам, правительство будет активно поддерживать расширение отечественного производства. Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость повышения доли внутреннего производства важного оборудования, запчастей и материалов. Он призвал расширять сотрудничество по этому вопросу с малым и средним бизнесом.