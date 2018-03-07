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Политика

Президент РК встретится с главами политических партий

Write: 2019-07-16 13:52:58Update: 2019-07-16 14:21:27

Президент РК встретится с главами политических партий

Photo : YONHAP News

18 июня президент РК Мун Чжэ Ин встретится с председателями пяти политических партий. 15 – 16 июля представители партий обсудили детали встречи. Вопрос о введённых Японией экспортных ограничениях, учитывая его неотложность, был включён в повестку единогласно. Каждая из партий представит своё видение дальнейших действий по этой теме. В целом повестку решили не ограничивать, чтобы обсудить и другие важные вопросы. Ожидается, в частности, что будут затронуты такие темы как проект дополнительного бюджета и реформирование избирательной системы. Мун Чжэ Ин встретится с председателями пяти крупнейших политических партий впервые с марта прошлого года. 
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