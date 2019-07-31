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Рано утром 31 июля КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Восточного моря. По сообщению Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены в 5:06 и 5:27 по местному времени с мобильных пусковых установок из района города Вонсана провинции Канвондо. Обе ракеты пролетели порядка 250 км, достигнув высоты 30 км, и упали в Восточное море. Предыдущие запуски имели место 25 июля, и тогда были запущены две ракеты малой дальности класса земля-земля KN-23, которые представляют собой северокорейскую версию ракеты Iskander российского производства. Они пролетели порядка 600 км. Как отмечается в заявлении Объединённого комитета начальников штабов, по предварительной оценке, на этот раз были запущены ракеты того же типа.