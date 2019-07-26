Япония исключила РК из «белого списка» торговых партнёров

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2 августа Кабинет министров Японии принял решение об исключении РК из «белого списка» торговых партнёров. Решение об исключении из вышеуказанного списка принято впервые. Таким образом, японским экспортёрам потребуется получать индивидуальные разрешения на поставки каждой партии своей продукции в РК. Это касается почти тысячи наименований промышленной продукции. Японская сторона может неограниченно менять срок рассмотрения соответствующих заявок. Надежды на смягчение позиции Японии из-за давления США не оправдались. Однако, если бы в Токио пошли на отмену вышеуказанной меры после предложения Вашингтона об урегулировании спора, то это оказало бы влияние на политический имидж премьер-министра Синдзо Абэ.