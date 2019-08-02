В Сеуле проходит выставка к 100-летию корейского кино

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По случаю 100-летия корейского кинематографа в Сеульском центре искусств проводится выставка киноафиш. На ней можно увидеть афиши самых значимых картин в истории страны от первой картины «Ыйричжок кутхо» или «Верная месть» 1919 года до фильма «Паразиты», получившего в этом году «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля. Представлены постеры таких известных в Корее фильмов как «Ариран» 1926 года, «Шальная пуля» 1961 года, «Сильмидо» 2003 года, который впервые посмотрели более 10 млн человек. Многие фильмы посвящены трагедии Корейской войны. Представлены также афиши к фильмам настоящих мэтров корейского кино 60-х годов Ю Хён Мока и Син Сан Ока, а также режиссёров нового кино для молодёжи тех лет – Син Сон Иля и Ом Эн Ран. Выставка рассказывает все этапы вековой истории корейского кинематографа с помощью почти 400 киноафиш. Там же размещены самые известные сцены из фильмов, а также тексты сценариев.