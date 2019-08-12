Мун Чжэ Ин: ответные действия по Японии должны быть объективными

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Президент РК Мун Чжэ Ин заявил, что ответные действия Сеула относительно японских мер экономического возмездия не должны быть эмоциональными. По его словам, следует проявить решительность и сохранять объективность, работая над базовыми мерами. Об этом он заявил 12 августа в ходе совещания старших советников. Глава государства отметил, что в преддверии Дня освобождения Кореи от японского колониального ига южнокорейский народ не может не испытывать чувства единства. Мун Чжэ Ин сказал, что если народы РК и Японии будут вести диалог, основываясь на зрелых гражданских принципах, то это обеспечит светлое будущее двусторонних отношений. Таким образом, он выразил позицию о необходимости принятия решительных ответных мер в отношении Японии, при этом сохраняя стремление к сотрудничеству в долгосрочной перспективе. Южнокорейский президент также подчеркнул, что РК, в отличие от Японии, стремится к мирному сотрудничеству.