КНДР запустила два неопознанных снаряда в восточном направлении

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КНДР произвела в пятницу запуск двух неопознанных снарядов в восточном направлении c территории уезда Тхончхон-гун провинции Канвондо. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, снаряды были запущены в 08:01 и 08:16 по кор. вр. Дальность полёта составила 230 км, высота достигала 30 км, а максимальная скорость была 6,1 Маха или более. Оба снаряда упали в Восточное море. Это уже восьмой по счету запуск, осуществлённый Пхеньяном с начала года и шестой за последние три недели. Предыдущий имел место 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км, поднявшись на высоту 48 км со скоростью 6,1 маха. Север сообщил, что проводилось испытание нового оружия.