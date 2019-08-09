Президент РК назначил Чо Гука министром юстиции, несмотря на протесты

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Президент РК Мун Чжэ Ин назначил в понедельник новым министром юстиции Чо Гука, профессора права и бывшего старшего советника главы государства по гражданским делам. Назначение произведено, несмотря на протесты оппозиции, связанные с обвинениями Чо Гука и членов его семьи в этических нарушениях. Нового министра и его супругу подозревают в подделке документов и использовании личных связей для того, чтобы помочь их дочери поступить в престижное учебное заведение. Вопросы вызывают также подозрительные инвестиции в частные фонды. Глава государства назначил Чо Гука на пост министра юстиции в рамках произведённых месяц назад перестановок в правительстве.