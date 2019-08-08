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Экономика

Сеул подал жалобу в ВТО на японские экспортные ограничения

Write: 2019-09-11 10:27:38Update: 2019-09-11 16:57:36

Сеул подал жалобу в ВТО на японские экспортные ограничения

Photo : YONHAP News

РК подала в среду жалобу во Всемирную торговую организацию по поводу введённых Японией ограничений на экспорт. Об этом сообщила журналистам директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи. Данное решение принято через два месяца после того, как Токио начал ограничивать экспорт в РК фторированного полиимида, фоторезистов и фтористого водорода, необходимых для производства микросхем и дисплеев. Ю Мён Хи добавила, что мера Японии - это дискриминационный акт, направленный непосредственно против РК. Она отметила, что Япония также нарушила своё обязантельство придерживаться последовательных, справедливых и разумных правил торговли. Теперь Сеул и Токио должны провести двусторонние переговоры, чтобы решить проблему. Если это сделать не удастся, орган по урегулированию споров ВТО создаст комиссию для более глубокого изучения дела. 
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