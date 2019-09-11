В первый день праздника Чхусок на автодорогах РК сложилась напряжённая ситуация

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В четверг, 12 сентября, на скоростных шоссе в различных регионах РК сложилась напряжённая ситуация, поскольку миллионы людей отправились в родные места в первый из четырёх выходных дней по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Сам праздник отмечается в 15-й день восьмого лунного месяца, и в этом году он выпадает на 13 сентября. По данным Корейской корпорации скоростных шоссе, до конца дня в четверг автодорогами воспользуются около 5 млн 170 тыс. транспортных средств. Из Сеула выедут 270 тыс. автомобилей, а 140 тыс. въедут в столицу. Интенсивное движение началось в среду вечером, продолжалось всю ночь и достигло пика во второй половине дня в четверг, начав ослабевать лишь к вечеру,- сообщил представитель корпорации. В Сеуле и столичном регионе пик интенсивности движения отмечен в период с 9 до 10 часов утра в четверг. На ряде участков скоростных шоссе периодически возникают пробки, в результате путь от Сеула до Пусана занимает порядка семи часов, до Ульсана – 6,5 часов, до Каннына – 4 часа, до Кванчжу на юге страны - 6 часов, а до Тэчжона в центре страны 3 часа 40 минут.