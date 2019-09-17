МАГАТЭ: КНДР остановила ядерный реактор в Ёнбёне на достаточное время для дозаправки

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Как сообщило в среду Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ядерный реактор в Ёнбёне остановлен на достаточное время для его перезарядки. Реактор мощностью 5 мегаватт демонстрировал признаки прерывистой работы в период с середины августа до конца ноября прошлого года, но никаких признаков эксплуатации там не было с начала декабря, говорится в сообщении агентства. Такой период остановки достаточен, чтобы активная зона реактора была разгружена и вновь заправлена. В последнем отчёте МАГАТЭ также указано, что на центрифугах для обогащения урана были признаки использования, хотя в радиохимической лаборатории не обнаружено никаких признаков переработки. По сообщению МАГАТЭ, добыча и обогащение продолжались в урановом руднике и на завод по обогащению урана в уезде Пхёнсан-гун провинции Хванхэ-Пукто. Однако агентство не может подтвердить операционный статус или цель указанных действий. В любом случае продолжение ядерной программы КНДР является явным нарушением соответствующих резолюций СБ ООН и вызывает глубокое сожаление,- говорится в докладе МАГАТЭ.