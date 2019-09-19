В переговорах по разделению военных расходов с США примет участие представитель министерства планирования и финансов РК

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До настоящего момента со стороны РК за переговоры по разделению расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове отвечали МИД и минобороны. На этот раз представителем Сеула впервые будет сотрудник министерства планирования и финансов Чон Ын Бо. Между тем, президент США Дональд Трамп заявлял, что предстоящие переговоры будут проходить больше не с точки зрения союзнических отношений, а с позиции экономической целесообразности. Есть информация о том, что США в этот раз назовут сумму 4 млрд 800 млн долларов, которая включает все расходы, связанные с безопасностью на Корейском полуострове, в том числе на совместные военные учения. Это в пять раз больше, чем нынешняя часть расходов, покрываемых южнокорейской стороной. В этой связи правительство считает, что представитель министерства планирования и финансов наиболее подходит для ведения переговоров. На такое решение, вероятно, повлияли опасения о том, что минобороны и МИД вряд ли смогут представить новый подход на предстоящих переговорах.