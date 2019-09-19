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Политика

В Сеуле состоится южнокорейско-болгарский саммит

Write: 2019-09-19 11:53:38Update: 2019-09-19 12:03:44

В Сеуле состоится южнокорейско-болгарский саммит

Photo : YONHAP News

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посетит РК 25-27 сентября. Об этом 19 сентября сообщила представитель администрации президента Ко Мин Чжон. По её словам, 17 сентября президент РК Мун Чжэ Ин проведёт встречу с главой правительства Болгарии, который впервые посетит Сеул. Стороны, как ожидается, обсудят вопросы сотрудничества в сферах образования, инвестиций, энергетики, обороны и культуры. Мун Чжэ Ин призовёт Болгарию оказать поддержку процессу налаживания мира на Корейском полуострове, затронет другие актуальные международные вопросы. 
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