Временный поверенный в делах КНДР в России был вызван в МИД РФ

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В понедельник в министерстве иностранных дел РФ состоялась рабочая встреча северокорейских и российских дипломатов, в ходе которой стороны обсудили недавний инцидент с северокорейскими рыбаками в российских территориальных водах в Восточном море. В этот день заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов сообщил временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпу о гибели северокорейского рыбака в ходе задержания судов-нарушителей из КНДР. Российская сторона попросила принять комплексные меры о недопущении повторных инцидентов в будущем. Напомним, что 17 сентября в исключительной экономической зоне России были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. На борту судов находился 161 гражданин СК. Некоторые из них оказали сопротивление досмотровой группе пограничного управления ФСБ. В результате инцидента пострадали четыре российских пограничника и шесть северокорейских рыбаков, один из которых скончался от полученных травм.