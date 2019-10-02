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Корея: Юг-Север

Пхеньян сообщил об успешных испытаниях БРПЛ нового типа

Write: 2019-10-03 11:17:41Update: 2019-10-03 16:10:11

Пхеньян сообщил об успешных испытаниях БРПЛ нового типа

Photo : YONHAP News

Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Восточного моря провела успешный испытательный пуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки. Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК, отметив, что ракета была запущена «в вертикальном режиме». «В ходе испытаний были подтверждены ключевые тактико-технические показатели вновь разработанной баллистической ракеты»,- говорится в сообщении. В нём особо подчёркивается, что испытания «не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран».  Успешные испытания баллистической ракеты подводных лодок  нового типа «имеют особое значение, поскольку они открыли новый этап в сдерживании угрозы внешних сил для КНДР и дальнейшем укреплении её оборонного могущества»,- указывается в сообщении ЦТАК.   В нём отмечается также, что лидер КНДР Ким Чон Ын не присутствовал на испытаниях, но прислал «тёплые поздравления». 
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