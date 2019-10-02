Пхеньян сообщил об успешных испытаниях БРПЛ нового типа

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Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Восточного моря провела успешный испытательный пуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки. Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК, отметив, что ракета была запущена «в вертикальном режиме». «В ходе испытаний были подтверждены ключевые тактико-технические показатели вновь разработанной баллистической ракеты»,- говорится в сообщении. В нём особо подчёркивается, что испытания «не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран». Успешные испытания баллистической ракеты подводных лодок нового типа «имеют особое значение, поскольку они открыли новый этап в сдерживании угрозы внешних сил для КНДР и дальнейшем укреплении её оборонного могущества»,- указывается в сообщении ЦТАК. В нём отмечается также, что лидер КНДР Ким Чон Ын не присутствовал на испытаниях, но прислал «тёплые поздравления».