Пхеньян против обсуждения вопроса о его ракетных запусках в СБ ООН

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США и их последователи должны помнить, что если они поднимут вопрос о мерах самообороны, предпринимаемых Пхеньяном, это подтолкнёт КНДР к защите своего суверенитета. Об этом заявил в понедельник журналистам глава северокорейского представительства при ООН Ким Сон, выступив категорически против обсуждения в Совете Безопасности ООН вопроса о северокорейских ракетных запусках. Он подчеркнул, что за «нечистыми действиями Великобритании, Франции и Германии стоят США». Обсуждение ракетной проблемы были инициировано тремя европейскими странами, которые заявили о нарушении Пхеньяном резолюций СБ ООН, запрещающих использовать баллистические ракетные технологии. Совет Безопасности ООН проведёт закрытое обсуждение нового ракетного запуска 9 октября.