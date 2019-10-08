РК завершила строительство ветроэлектростанции в Иордании

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Корейская электроэнергетическая корпорация завершила строительство первой ветряной электростанции на Ближнем Востоке. Во вторник в Иордании провели церемонию завершения строительства объекта мощностью 89,1 мВт. Корейская электроэнергетическая корпорация оплатила 100% стоимости проекта в размере 181 млн долларов, взяв на себя строительство и управление станцией. Корпорация будет управлять объектом в течение 20 лет. Это позволит возместить все инвестиционные расходы. Ожидается, что в этот период доход от работы электростанции составит 580 млн долларов.