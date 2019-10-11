Дэвид Стилвелл: США намерены продолжать диалог с КНДР

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Несмотря на безрезультатные переговоры в Стокгольме, правительство США подтвердило намерение продолжать диалог с КНДР. Такую позицию озвучил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл. Он также подчеркнул необходимость требовать от КНДР продолжать диалог, несмотря на то, что пока результатов от рабочих переговоров добиться не удаётся. Стилвелл отметил, что тема обеспечения безопасности северокорейского режима, чего требуют в Пхеньяне, затрагивается в ходе переговоров. Он напомнил, что антисеверокорейские санкции будут действовать до тех пор, пока Север не представит конкретные меры по денуклеаризации. Дэвид Стилвелл также потребовал от всех стран продолжать работу по недопущению обхода Севером санкций. Он подчеркнул также важность сотрудничества РК, США и КНДР в вопросах безопасности на Корейском полуострове.