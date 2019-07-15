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Корея: Юг-Север

Лидер КНДР приказал демонтировать южнокорейские объекты в горах Кымгансан

Write: 2019-10-23 11:38:46Update: 2019-10-23 17:09:20

Лидер КНДР приказал демонтировать южнокорейские объекты в горах Кымгансан

Photo : YONHAP News

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын отдал распоряжение о демонтаже южнокорейских сооружений в туристическом комплексе в горах Кымгансан. Одновременно он выступил с критикой “политики зависимости от Юга”, которой придерживались его предшественники. Как сообщила в среду газета «Нодон синмун», будут демонтированы порт Косон, отели «Хэгымган» и «Кымгансан», а также другие объекты, построенные южнокорейской стороной. Газета цитирует лидера КНДР, который сказал, что  устаревшие объекты должны быть демонтированы, а на их месте построены современные сооружения с использованием  северокорейских методов. Ким Чон Ын сказал также, что рассматривать горы Кымгансан как символ межкорейских отношений или общее достояние двух Корей – ошибочная идея. Он подчеркнул, что это северокорейская земля, и поэтому туризм там не должен находиться под контролем Юга. Ким Чон Ын сказал также, что на Севере будут приветствовать своих соотечественников с Юга, если они захотят посетить горы Кымгансан, когда там будет построен туристический комплекс мирового уровня. 
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