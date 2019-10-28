В РК состоится шестой Сеульский фестиваль заготовки кимчхи

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1-2 ноября на площади Сеула состоится шестой Сеульский фестиваль заготовки традиционных корейских квашеных овощей кимчхи. В нём примут участие 3,5 тыс. горожан. Планируется изготовить 65 тонн кимчхи, которые будут розданы представителям уязвимых слоёв общества. В их числе 6 тыс. мультикультурных семей, одинокие пенсионеры, домохозяйства с низким доходом и организации по оказанию социальной помощи. Продукты для фестиваля предоставлены различными организациями и частными компаниями. Кроме того, в ходе фестиваля состоится распродажа отечественной свинины со скидкой 50%. Она нацелена на поддержку свиноферм, столкнувшихся с проблемами в связи с распространением африканской чумы свиней.