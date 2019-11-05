Дэвид Стилвелл: Встреча лидеров РК и Японии - «обнадёживающий знак»

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ВВстреча президента РК Мун Чжэ Ина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, состоявшаяся в понедельник в Бангкоке, является «обнадёживающим знаком» в усилиях по улучшению отношений между Сеулом и Токио. Об этом заявил в среду журналистам помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл после встречи с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва. Высокопоставленный американский дипломат назвал альянс Сеула и Вашингтона опорой мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако он не ответил на вопрос, затрагивались ли в ходе встречи вопросы сотрудничества с Японией в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Позднее в тот же день Дэвид Стилвелл встретился с заместителем начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжоном. На вопрос журналистов о том, обсуждалось ли сотрудничество с Японией в военной области, представитель администрации ответил, что ему об этом ничего не известно. При этом позиция Сеула по этому поводу остаётся прежней,- отметил он.