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Экономика

KDI: Рост южнокорейской экономики в 2019 году составит 2%, а в 2020 году – 2,3%

Write: 2019-11-13 12:09:46Update: 2019-11-13 12:20:33

KDI: Рост южнокорейской экономики в 2019 году составит 2%, а в 2020 году – 2,3%

Photo : YONHAP News

В нынешнем году экономический рост РК составит 2%. Об этом сообщили в среду в   Корейском институте развития (KDI). Прогноз понижен на 0,4% по сравнению с тем, что был опубликован в мае. При этом прогнозируется, что в 2020 году отечественная экономика вырастет на 2,3%, что соответствует прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Международный валютный фонд недавно также пересмотрел оценку экономического роста в РК на 2020 год до 2,2%.  Прогнозируется, что рост южнокорейской экономики активизируется, если спрос на полупроводники на мировом рынке начнёт расти. 
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