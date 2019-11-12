KDI: Рост южнокорейской экономики в 2019 году составит 2%, а в 2020 году – 2,3%

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В нынешнем году экономический рост РК составит 2%. Об этом сообщили в среду в Корейском институте развития (KDI). Прогноз понижен на 0,4% по сравнению с тем, что был опубликован в мае. При этом прогнозируется, что в 2020 году отечественная экономика вырастет на 2,3%, что соответствует прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Международный валютный фонд недавно также пересмотрел оценку экономического роста в РК на 2020 год до 2,2%. Прогнозируется, что рост южнокорейской экономики активизируется, если спрос на полупроводники на мировом рынке начнёт расти.