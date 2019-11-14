Семь компаний отзывают более 24 тысяч автомобилей

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Компании Hyundai Motor, Toyota Motor, Volvo, Audi, Mercedes-Benz, Ford Motor и Hanbul Motors, импортёр Peugeot and Citroen, отзывают по разным причинам 24287 автомобилей 29 моделей. Об этом сообщили в четверг в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Среди причин отзыва, в частности, легковоспламеняющаяся обивка салона седана Hyundai Motor Grandeur, неисправность выпускного клапана выхлопных газов в спортивном внедорожнике Volvo XC90, неисправный замок люка багажника в седане Toyota Lexus CT200h, сбои в программном обеспечении двигателя в ряде моделей. Замена неисправных деталей будет производиться в соответствующих сервисных центрах бесплатно, начиная с 15 ноября.