В этом году Samsung Electronics и SK Hynix могут утратить позиции на рынке полупроводников

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В этом году южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix могут потерять первое и третье места на мировом рынке полупроводников. Такой прогноз представлен в докладе американской консалтинговой компании IC Insights. Указывается, что в этом году продажи крупнейших 15-ти профильных мировых компаний сократятся на 15% по сравнению с прошлым годом, составив 314 млрд 890 млн долларов. При этом показатель Samsung Electronics сократится на 29% до 55 млрд 600 млн долларов, в результате чего она опустится с первого на второе место. В случае с SK Hynix отметка, как ожидается, снизится на 38% до 22 млрд 800 млн долларов. Это снизит рейтинг с третьего на четвёртое место. Вместе с тем, американская Intel выйдет на первое место, а тайваньская TSMC на третье.