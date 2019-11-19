За первые три квартала года южнокорейский экспорт SSD сократился почти вдвое

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За первые три квартала этого года южнокорейский экспорт твердотельных накопителей SSD сократился на 46,9% в годовом исчислении, составив 3 млрд 130 млн долларов. Об этом сообщили в Корейской ассоциации производителей электроники (КЕА). Такая ситуация, как предполагается, объясняется отрицательным влиянием значительного уменьшения спроса на серверные SSD. Такой спад выше даже по сравнению с ухудшением показателей экспорта полупроводников памяти. По данным английского аналитического агентства IHS Markit, в третьем квартале мировой рынок SSD сократился на 27,9% в годовом исчислении, а цена упала на 38,4%. Во втором квартале лидерами рынка были Samsung Electronics – 30,6%, Intel – 17,4%, Western Digital – 11,2%.