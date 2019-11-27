Корейская ассоциация внешней торговли: экспорт в этом году может сократиться на 10,2%

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В Корейской ассоциации внешней торговли представили прогноз о том, что экспорт в этом году сократится на 10,2% по сравнению с прошлым годом, составив 543 млрд долларов. А импорт сократится на 5,5% до 506 млрд долларов. Если прогнозы ассоциации оправдаются, то спад экспорта впервые с 2009 года превысит отметку в 10%. Между тем, ожидается, что в следующем году экспорт вырастит на 3,3% по сравнению с нынешним годом, составив 561 млрд долларов. В докладе ассоциации говорится, что в 2020 году в сфере полупроводников рост экспорта превысит 10% на фоне нормализации поставки запасов полупроводников памяти, восстановления спроса на дата-центры, а также роста цен на полупроводники в связи с распространением технологий связи пятого поколения. Улучшение показателей прогнозируется также относительно автомобилей и запчастей. Одновременно возможно сокращение экспорта смартфонов и дисплеев, что может быть связано с усилением конкуренции со стороны китайских производителей.