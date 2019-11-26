Мун Чжэ Ин подчеркнул важность отношений РК и АСЕАН

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Поддержка стран АСЕАН и впредь будет вносить в клад в процесс налаживания мира на Корейском полуострове. Об этом 2 декабря заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на заседании старших советников и помощников. Он упомянул о прошедшем в Пусане специальном саммите РК и АСЕАН, а также РК и стран Меконга. Мун Чжэ Ин, в частности, указал на важный смысл возможности обсуждения проблем Корейского полуострова, которые поднимались впервые за 30-летнюю историю отношений РК и стран региона. Он подчеркнул, что главы стран АСЕАН выразили поддержку идее создания пояса мира в ДМЗ и усилиям РК в налаживании мира. Мун Чжэ Ин отметил роль сотрудничества с АСЕАН в реализации новой южной политики, а также в расширении полей внешнеполитической и торговой активности. Президент поблагодарил лидеров АСЕАН за то, что они объединились в решимости обеспечить совместное будущее и процветание в мире.